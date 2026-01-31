Ричмонд
В Ростовской области за день два человека погибли в пожарах из-за неосторожности

Трагические случаи произошли в Азовском и Красносулинском районах 31 января.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в пожарах в субботу, 31 января, в Ростовской области. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

Один пожар произошел в селе Круглом Азовского района. Погибла 77-летняя женщина.

— По предварительной версии, перед сном она положила под матрас включенный электрообогреватель, что и привело к возгоранию. Пламя охватило 48 квадратных метров. В тушении участвовали 12 специалистов, задействовав три спецмашины, — рассказали в экстренном ведомстве.

Причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации электрообогревательных приборов.

Второй случай произошел в селе Табунщиково Красносулинского района.

— В горящем частном доме на улице Гагарина погиб 45-летний мужчина. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Для ликвидации возгорания потребовалось пятеро пожарных и две спецмашины. Основная версия причины возгорания — неосторожность при курении.

Спасатели напоминают жителям Дона основные правила безопасности:

— Не перегружать электросеть, использовать только исправное оборудование, не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь. Также не следует ставить обогревательные приборы рядом с мебелью, шторами или другой бытовой техникой.

Также в МЧС рекомендуют установить в жилье автономный пожарный извещатель.

