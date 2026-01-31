Столичные врачи спасли 100-летнюю долгожительницу

В столице врачи спасли 100-летнюю пациентку, поступившую в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».
Пенсионерку доставили в больницу без сознания с тяжелым анамнезом: порок сердца, перенесенный инфаркт, мерцательная аритмия и дыхательная недостаточность на фоне пневмонии. Некоторое время она была на аппарате ИВЛ.
Несколько дней врачи боролись за ее жизнь в рамках интенсивной терапии и смогли стабилизировать состояние.
В итоге женщину отключили от ИВЛ, перевели из реанимации в кардиологическое отделение, и сейчас она чувствует себя хорошо — ее уже выписали домой, сообщается в публикации.
Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку, которая страдала тяжелым поражением кожи и слизистых. Медики диагностировали редкий синдром Стивенса — Джонсона, представляющий собой тяжелую аллергическую реакцию. На данный момент с девочкой все в порядке, ее выписали домой.
Ранее врачи из Зарайской больницы удалили пенсионерке опухоль на спине размером с футбольный мяч. Параметры новообразования составляли около 20 сантиметров в диаметре, а вес — 1,5 килограмма.