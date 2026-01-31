Появилось видео из метро Киева, где в тоннелях застряли почти 500 человек

Причиной масштабного блэкаута, после которой значительная часть Украины осталась без света, стало сильное обледенение линий и оборудование, заявил первый премьер-министр и глава Минэнерго Незалежной Денис Шмыгаль. Это вызвало каскадное отключение по всей энергосистеме. В столице не только встало метро, но и полностью пропала вода, а для потребителей ввели аварийные веерные отключения света.