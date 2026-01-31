Появилось видео из метро Киева, где в тоннелях застряли почти 500 человек

Почти 500 украинцев застряли в метро Киева. Видео © ДСНС Киева.
Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров. Как сообщила Госслужба по ЧС, из темных тоннелей вывели 481 человека.
Причиной масштабного блэкаута, после которой значительная часть Украины осталась без света, стало сильное обледенение линий и оборудование, заявил первый премьер-министр и глава Минэнерго Незалежной Денис Шмыгаль. Это вызвало каскадное отключение по всей энергосистеме. В столице не только встало метро, но и полностью пропала вода, а для потребителей ввели аварийные веерные отключения света.
