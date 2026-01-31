В Латвии обнаружили тело канадского военного НАТО

В Латвии обнаружили тело канадского военного, который находился в стране в составе миссии НАТО, передает CBC.
«В четверг недалеко от столицы Латвии Риги погиб артиллерист Себастьян Халмагеан, уроженец Гамильтона», — сказано в материале.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти военного. Уточняется, что Себастьян Халмагеан служил в ВС Канады около трех лет. Латвия была для него первой страной, куда он отправился в командировку.
Ранее сообщалось о смерти пропавшего в Латвии солдата НАТО Джона Холя.
