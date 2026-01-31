Власти Кузбасса объяснили происхождение «тайного» кладбища психинтерната

Власти Кузбасса объяснили происхождение лесного захоронения, найденного журналистами рядом с Прокопьевским психоневрологическим интернатом. По словам вице-губернатора Елены Ворониной, это старое официальное кладбище, которое используется с 1970-х годов.
Как заявила чиновница, часть территории рядом с интернатом была отведена под захоронения ещё в советское время, когда учреждение имело большое подсобное хозяйство. Там хоронили как постояльцев, так и умерших сотрудников.
«Летом за могилами следят», — отметила Воронина, признав, что территория до сих пор не огорожена, хотя этот вопрос поднимался. По её словам, похоронами занимается специализированное агентство.
Напомним, журналисты обнаружили кладбище в ходе расследования после смерти девяти постояльцев интерната в январе. По предварительным данным, трое из них скончались от инфекции на фоне нарушений: в учреждении было холодно, не соблюдались санитарные нормы, а пациентов кормили некачественно.
По факту возбуждено уголовное дело, директора отстранили, а власти начали проверку всех подобных учреждений в регионе.