Украинские БПЛА повредили дома и автомобили в Орловском округе

По его словам, в результате работы сил противовоздушной обороны пострадало остекление в жилых домах, а также транспортные средства местных жителей.
С 1 февраля в Зареченском начнёт работу специальная комиссия. Специалисты будут фиксировать повреждения и оформлять необходимые акты для дальнейших выплат и восстановления имущества. Жители смогут обратиться в комиссию лично либо вызвать сотрудников на дом по телефону, добавил чиновник.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать все оперативные службы, обстановка находится под контролем.
Ранее Life.ru писал о ЧП в Железногорске Курской области, где беспилотник рухнул во двор многоэтажки и заставил экстренно эвакуировать около 250 человек. Жильцов трёх домов временно разместили в школе, пока сапёры и экстренные службы обезвреживали опасную находку. Кроме того, обломки ещё одного БПЛА повредили окна домов, автомобили и подъездную дверь в Сеймском округе.
