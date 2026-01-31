Ричмонд
В Саратовской области мать и трое детей отравились угарным газом

В Саратовской области госпитализировали мать и трех ее дочерей после отравления угарным газом.

Источник: Аргументы и факты

В городе Балашове Саратовской области трое детей и женщина отравились угарным газом, их доставили в медучреждение, сообщает СУСК по региону.

Предварительно, 31 января госпитализировали 35-летнюю женщину и трех ее дочерей в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медпомощь. В регионе организовали процессуальную проверку по факту отравления угарным газом.

«Следователем СК проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии дети отравились парами хлора в бассейне спортивной школы.