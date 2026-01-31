В Саратовской области мать и трое детей отравились угарным газом

В городе Балашове Саратовской области трое детей и женщина отравились угарным газом, их доставили в медучреждение, сообщает СУСК по региону.
Предварительно, 31 января госпитализировали 35-летнюю женщину и трех ее дочерей в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медпомощь. В регионе организовали процессуальную проверку по факту отравления угарным газом.
«Следователем СК проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации.
