Девушку-подростка и мужчину ранило при атаке БПЛА на машину в белгородской Белянке

В районе села Белянка Шебекинского городского округа украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Два мирных жителя получили ранения, среди них несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча. Семнадцатилетняя девушка пострадала от минно-взрывной травмы и слепого осколочного ранения спины.

«Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

У автомобиля разбиты стёкла и повреждён кузов.

Ранее в курском Железногорске эвакуировали около 250 человек после падения беспилотника. Летательный аппарат упал во дворе многоквартирного дома. Обломки другого дрона обнаружили в Сеймском округе Курской области. Взрывная волна повредила окна в трёх домах и несколько автомобилей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

