Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке украинского беспилотника на движущуюся машину в Белгородской области. Об этом в субботу, 31 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В районе села Белянка Шебекинского округа беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших доставили в больницу.

В тот же день около 250 жителей трех многоквартирных домов эвакуируют в здание школы из-за упавшего БПЛА во дворе Железногорска Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, жильцы смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания дрона.

Ранее над Клинцовским районом Брянской области российские средства ПВО ликвидировали зенитную управляемую ракету С-200 Вооруженных сил Украины, фрагменты которой упали на жилой сектор. В результате атаки пострадала одна женщина: она получила ушиб мягких тканей.

