Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Работы по обезвреживанию БПЛА в Железногорске завершены, все жильцы эвакуированных домов вернулись к себе в квартиры, сообщает губернатор Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона сообщал, что вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу.

«Работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены. Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше