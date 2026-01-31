В Железногорске завершили работы по обезвреживанию БПЛА

Ранее глава региона сообщал, что вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу.
«Работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены. Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
