В результате стрельбы на параде в Луизиане ранены шестеро, среди них ребенок

В ходе субботнего парада в округе Ист-Фелисиана штата Луизиана произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая ребёнка.
Как сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с ABC, инцидент произошёл у здания суда. Один ребёнок и ещё один пострадавший находятся в критическом состоянии.
Полиция задержала подозреваемого в открытии огня и разыскивает автомобиль, связанный с происшествием.
Ранее сообщалось, что убийство девушки в Казахстане вышло на правительственный уровень.
