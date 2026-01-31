Ричмонд
В результате стрельбы на параде в Луизиане ранены шестеро, среди них ребенок

В ходе субботнего парада в округе Ист-Фелисиана штата Луизиана произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая ребёнка.

Как сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с ABC, инцидент произошёл у здания суда. Один ребёнок и ещё один пострадавший находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого в открытии огня и разыскивает автомобиль, связанный с происшествием.

Ранее сообщалось, что убийство девушки в Казахстане вышло на правительственный уровень.

