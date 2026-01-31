В Москве парень задушил бывшую девушку, он признал вину

Напомним, ранее в квартире на юго-востоке Москвы было найдено тело девушки со следами удушения. На следующий день, 31 января, подозреваемый сам пришел в полицию и признался в убийстве. По его словам, накануне он приехал к бывшей девушке, они поссорились, и он ее задушил. По факту убийства возбуждено дело, мужчина был задержан.