В Москве парень задушил бывшую девушку, он признал вину

Как сообщает московское управление СК России, фигурант дела об убийстве девушки на юго-востоке столицы дал признательные показания. Следствие намерено в понедельник обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу.
Напомним, ранее в квартире на юго-востоке Москвы было найдено тело девушки со следами удушения. На следующий день, 31 января, подозреваемый сам пришел в полицию и признался в убийстве. По его словам, накануне он приехал к бывшей девушке, они поссорились, и он ее задушил. По факту убийства возбуждено дело, мужчина был задержан.
Как сообщает надзорное ведомство, в понедельник будет подано ходатайство об избрании меры пресечения. Следствие просит Люблинский районный суд Москвы заключить фигуранта под стражу.
Как ранее сообщал KP.RU, 30 января около 17:00 парень приехал к девушке, чтобы забрать свои вещи, но втайне рассчитывал восстановить отношения. но вместо этого между ними произошла ссора, закончившаяся убийством.