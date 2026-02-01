Сийярто сообщил о гибели закарпатского венгра при мобилизации на Украине

Сийярто выразил соболезнования семье погибшего, а также назвал действия территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) «охотой на людей». Он акцентировал внимание на необходимости срочных международных действий, направленных на пресечение агрессивных и открытых кампаний по розыску граждан Украины, а также против практики принудительной мобилизации в стране.