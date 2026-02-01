Ричмонд
Сийярто сообщил о гибели закарпатского венгра при мобилизации на Украине

На Украине погиб закарпатский венгр в ходе принудительной мобилизации. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер», — приводит его слова газета Magyar Nemzet.

Сийярто выразил соболезнования семье погибшего, а также назвал действия территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) «охотой на людей». Он акцентировал внимание на необходимости срочных международных действий, направленных на пресечение агрессивных и открытых кампаний по розыску граждан Украины, а также против практики принудительной мобилизации в стране.

Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский 28 января предложил создать на территории государства интернациональное подразделение, привлекая к службе иностранных граждан, имеющих вид на жительство (ВНЖ). По словам Ярославского, на территории страны проживают более 100 тыс. иностранцев призывного возраста, которые могут быть привлечены к контрактной службе.

