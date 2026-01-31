В Белгородской области пострадали два мирных жителя при ударе БПЛА ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по движемуся автомобилю около села Белянка.
По словам Вячеслава Гладкова, в результате удара пострадали два мирных жителя — мужчина и 17-летняя девушка.
«Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.
Он добавил, что у автомобиля оказались разбиты окна и посечен кузов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при детонации FPV-дрона ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан».
