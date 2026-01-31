Ричмонд
В Белгородской области пострадали два мирных жителя при ударе БПЛА ВСУ

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по движемуся автомобилю около села Белянка.

По словам Вячеслава Гладкова, в результате удара пострадали два мирных жителя — мужчина и 17-летняя девушка.

«Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

Он добавил, что у автомобиля оказались разбиты окна и посечен кузов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при детонации FPV-дрона ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан».

