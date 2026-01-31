В Петербурге второй день ищут мальчика, который ушёл на горку и пропал

По предварительным данным, в пятницу около 14:00 ребёнок вышел из дома и не вернулся. С этого момента он не выходит на связь с родственниками, что вызвало серьёзную тревогу у близких. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства его исчезновения.
В момент пропажи мальчик был одет в чёрную куртку, тёмно-синие брюки, чёрные сапоги и чёрную шапку, на шее — бежевый шарф. Следователи просят всех, кто мог видеть ребёнка или обладает любой информацией о его местонахождении, сообщить в правоохранительные органы. Поиски продолжаются, задействованы оперативные службы.
Ранее Life.ru писал о громкой истории в Красноярске, где подростка, которого сначала считали похищенным, официально признали потерпевшим по уголовному делу. Следственный комитет подтвердил, что мальчик проходит сразу по двум статьям — о похищении и мошенничестве.
