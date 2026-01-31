В Петербурге второй день ищут мальчика, который ушёл на горку и пропал

По предварительным данным, в пятницу около 14:00 ребёнок вышел из дома и не вернулся. С этого момента он не выходит на связь с родственниками, что вызвало серьёзную тревогу у близких. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства его исчезновения.