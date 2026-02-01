Ричмонд
Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Водоснабжение удалось восстановить в Киеве после масштабной аварии в энергосистеме Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: AP 2024

«Во всех районах столицы восстановили водоснабжение», — написал он в своем Telegram-канале. Кличко также сообщил, что без отопления в Киеве остаются около 2 600 домов.

31 января власти Украины проинформировали о «технологическом нарушении», которое привело к выводу из строя двух высоковольтных линий и повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети страны. В Киеве полностью отключилось водоснабжение, приостановилась работа метро, был введен режим аварийного отключения электроэнергии.