Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве

«Во всех районах столицы восстановили водоснабжение», — написал он в своем Telegram-канале. Кличко также сообщил, что без отопления в Киеве остаются около 2 600 домов.
31 января власти Украины проинформировали о «технологическом нарушении», которое привело к выводу из строя двух высоковольтных линий и повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети страны. В Киеве полностью отключилось водоснабжение, приостановилась работа метро, был введен режим аварийного отключения электроэнергии.