Кличко заявил о восстановлении водоснабжения в Киеве

31 января власти Украины проинформировали о «технологическом нарушении», которое привело к выводу из строя двух высоковольтных линий и повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети страны. В Киеве полностью отключилось водоснабжение, приостановилась работа метро, был введен режим аварийного отключения электроэнергии.