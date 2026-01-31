WWLTV: шесть человек пострадали в результате стрельбы в Луизиане

В результате стрельбы на праздничном параде в Луизиане (США) пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом информирует телеканал WWLTV.
ЧП произошло во время праздничного парада в Клинтоне. Пострадали шесть человек, один из них ребенок — он находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что местная полиция уже задержала одного подозреваемого. Также ведется розыск автомобиля, который мог быть связан со стрельбой.
Немногим ранее в американском университете Брауна произошла стрельба, по предварительным данным, в результате ЧП были жертвы.
До этого стрельба возникла неподалеку от стен Белого дома. По уточнениям телеканала АВС, возможной целью стрелка были бойцы Национальной гвардии. Тогда новости о стрельбе возле администрации президента США дошли и до самого Дональда Трампа.