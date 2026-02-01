Бастрыкину доложат по делу о подростках, устроивших драку со стрельбой в Мытищах

— В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние избили сверстника в Мытищах, при этом в него стреляли из пневматического пистолета. Указанные противоправные действия были зафиксированы на видео и опубликованы в открытых источниках. По этому факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.