Бастрыкину доложат по делу о подростках, устроивших драку со стрельбой в Мытищах

В центральный аппарат СК РФ представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Московской области. Об этом в субботу, 31 января, сообщила пресс-служба ведомства.
— В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние избили сверстника в Мытищах, при этом в него стреляли из пневматического пистолета. Указанные противоправные действия были зафиксированы на видео и опубликованы в открытых источниках. По этому факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
30 января сообщалось, что конфликт между подростками произошел у торгового центра на улице Мира в Мытищах. Ссора переросла в драку со стрельбой. Силовики задержали двух участников потасовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.