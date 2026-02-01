Ричмонд
Бастрыкину доложат по делу о подростках, устроивших драку со стрельбой в Мытищах

В центральный аппарат СК РФ представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Московской области. Об этом в субботу, 31 января, сообщила пресс-служба ведомства.

— В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние избили сверстника в Мытищах, при этом в него стреляли из пневматического пистолета. Указанные противоправные действия были зафиксированы на видео и опубликованы в открытых источниках. По этому факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

30 января сообщалось, что конфликт между подростками произошел у торгового центра на улице Мира в Мытищах. Ссора переросла в драку со стрельбой. Силовики задержали двух участников потасовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.