В подмосковную больницу поступил пациент с подозрением на «оспу обезьян»

Пациент с подозрением на оспу обезьян поступил в больницу в Домодедове. Об этом сообщило медицинское учреждение.
«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз “оспа обезьян” — предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — передает пресс-служба больницы в Telegram-канале.
Сообщается, что 29-летний житель Москвы обратился в больницу с жалобами на высыпания и общее ухудшение самочувствия. По предварительным данным, пациент мог заразиться инфекцией контактным путем.
По уточнениям, медучреждение совместно с местными управлениями Роспотребнадзора проводит необходимые мероприятия для изоляции источника заражения. Также врачи предотвратили вспышку «оспы обезьян».
