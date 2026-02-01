Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковную больницу поступил пациент с подозрением на «оспу обезьян»

В больницу в Домодедове поступил мужчина с жалобами на высыпания и общее ухудшение самочувствия, это может быть «оспа обезьян».

Источник: Комсомольская правда

Пациент с подозрением на оспу обезьян поступил в больницу в Домодедове. Об этом сообщило медицинское учреждение.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз “оспа обезьян” — предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — передает пресс-служба больницы в Telegram-канале.

Сообщается, что 29-летний житель Москвы обратился в больницу с жалобами на высыпания и общее ухудшение самочувствия. По предварительным данным, пациент мог заразиться инфекцией контактным путем.

По уточнениям, медучреждение совместно с местными управлениями Роспотребнадзора проводит необходимые мероприятия для изоляции источника заражения. Также врачи предотвратили вспышку «оспы обезьян».

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич рассказал, что заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно.