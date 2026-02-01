Bild: в Мюнхене в ДТП с автобусом погиб ребенок

В Мюнхене произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погибла 13-летняя девочка, еще семь человек получили травмы. Авария случилась в районе Трудеринг, сообщает газета Bild.
По предварительной информации, автобус съехал с проезжей части, потерял управление, пробил живую изгородь и врезался в здание. Девочка находилась в салоне позади водителя и скончалась на месте от полученных повреждений. Среди пострадавших четверо получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, медики и полиция, территория вокруг аварии была оцеплена. Городские власти сообщили, что причиной инцидента стало резкое ухудшение самочувствия водителя, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Бурятии девочка-подросток без водительских прав села за руль и погибла в ДТП. Девочка не справилась с управлением на повороте, съехала в кювет и врезалась в столб.