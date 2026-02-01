Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке столицы признал вину

До этого сообщалось, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти молодой женщины на юго-востоке столицы. Тело девушки с признаками насильственной смерти — удушением — было обнаружено 31 января в квартире на улице Совхозной.