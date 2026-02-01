Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке столицы признал вину

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину. Об этом в субботу, 31 января, сообщило СУ ГУ СК России в Telegram-канале.
— Да, — ответил фигурант на вопрос сотрудника правоохранительных органов о признании вины в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.
В понедельник, 2 февраля, следствие намерено ходатайствовать перед Люблинским районным судом Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в посте.
До этого сообщалось, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти молодой женщины на юго-востоке столицы. Тело девушки с признаками насильственной смерти — удушением — было обнаружено 31 января в квартире на улице Совхозной.
Предварительно было установлено, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый. Следствие продолжает работу по выяснению всех деталей произошедшего.