Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке столицы признал вину

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину. Об этом в субботу, 31 января, сообщило СУ ГУ СК России в Telegram-канале.

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину. Об этом в субботу, 31 января, сообщило СУ ГУ СК России в Telegram-канале.

— Да, — ответил фигурант на вопрос сотрудника правоохранительных органов о признании вины в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

В понедельник, 2 февраля, следствие намерено ходатайствовать перед Люблинским районным судом Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в посте.

До этого сообщалось, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти молодой женщины на юго-востоке столицы. Тело девушки с признаками насильственной смерти — удушением — было обнаружено 31 января в квартире на улице Совхозной.

Предварительно было установлено, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый. Следствие продолжает работу по выяснению всех деталей произошедшего.