Жилые дома и машины повреждены в Орловской области из-за налета БПЛА

Из-за налета беспилотников в поселке Зареченский Орловской области повреждены жилые дома и автомобили, сообщил глава Орловского округа Александр Черных.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил Черных во «Вконтакте», в нескольких жилых домах выбиты окна. Он добавил, что 1 февраля в здании Зареченского дома культуры будет работать комиссия по осмотру повреждений.

Как сообщало Минобороны, с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией Орловской области.

