При стрельбе в Луизиане пострадал ребенок

В Луизиане во время праздничного парада произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек.

Источник: Аргументы и факты

В американском городе Клинтон в штате Луизиана во время праздничного парада произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Инцидент произошёл в момент массового скопления людей и вызвал экстренную реакцию служб.

По данным местных СМИ, состояние одного взрослого и несовершеннолетнего оценивается как критическое. Остальные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в причастности к стрельбе. Параллельно полиция ведёт розыск автомобиля, который, по предварительной информации, может быть связан с произошедшим.

Ранее житель американского города Форт-Уэрте в Техасе убил друга из-за того, что тот отказался с ним делиться картофелем фри, перед расправой мужчины подрались.