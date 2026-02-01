При стрельбе в Луизиане пострадал ребенок

В американском городе Клинтон в штате Луизиана во время праздничного парада произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Инцидент произошёл в момент массового скопления людей и вызвал экстренную реакцию служб.
По данным местных СМИ, состояние одного взрослого и несовершеннолетнего оценивается как критическое. Остальные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в причастности к стрельбе. Параллельно полиция ведёт розыск автомобиля, который, по предварительной информации, может быть связан с произошедшим.
