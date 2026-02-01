В Москве арестовали гражданина России по делу о госизмене

Столичный Мещанский суд в рамках уголовного дела о госизмене отправил в СИЗО россиянина по фамилии Качкуркин. Это следует из судебной картотеки, с которой в субботу, 31 января, ознакомилось ТАСС.
— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Качкуркин А. М. по статье 275 УК России «Госизмена», — сказано в судебной картотеке.
Отмечается, что защита пока не обжаловала его арест.
Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По данной статье мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в публикации.
22 декабря 2025 года сообщалось, что начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного по подозрению в разглашении гостайны, отстранили от должности. Об этом передали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области. При подтверждении вины Козицына уволят из МВД, он понесет наказание.