В Москве арестовали гражданина России по делу о госизмене

22 декабря 2025 года сообщалось, что начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного по подозрению в разглашении гостайны, отстранили от должности. Об этом передали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области. При подтверждении вины Козицына уволят из МВД, он понесет наказание.