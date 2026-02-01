Протесты в Италии переросли в столкновения с полицией

По данным организаторов, в демонстрации, проходившей в три колонны, участвовали около 15 тысяч человек. Спустя несколько часов часть радикально настроенных участников отклонилась от согласованного маршрута и вступила в конфликт с полицейским кордоном, применив пиротехнику и взрывпакеты. В ответ силовики использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона толпы.