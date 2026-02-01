Ричмонд
Протесты в Италии переросли в столкновения с полицией

Не менее 10 человек были арестованы в ходе протестов в итальянском Турине.

Источник: Аргументы и факты

Уличные протесты в итальянском Турине, прошедшие после манифестации леворадикальных активистов, переросли в масштабные столкновения с полицией. В результате беспорядков были задержаны десять человек, сообщает газета Stampa.

Акция была направлена против выселения общественного центра Askatasuna, который в декабре был освобождён властями. Здание находилось под контролем активистов с 1996 года и по договорённости с мэрией использовалось как площадка для культурных мероприятий, концертов и социальных инициатив.

По данным организаторов, в демонстрации, проходившей в три колонны, участвовали около 15 тысяч человек. Спустя несколько часов часть радикально настроенных участников отклонилась от согласованного маршрута и вступила в конфликт с полицейским кордоном, применив пиротехнику и взрывпакеты. В ответ силовики использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона толпы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области местные жители в знак протеста перекрыли дорогу и трамвайные пути.