В ДТП с грузовиком в Кот-д’Ивуаре погибли 14 человек

27 января в Румынии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший десять фанатов греческого ПАОКа на игру Лиги Европы с «Лионом» во Франции. Водитель транспортного средства попытался совершить обгон, но не успел вернуться в свою полосу движения и врезался во встречный грузовик. В аварии погибли семь болельщиков и трое пострадали.