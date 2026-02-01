В ДТП с грузовиком в Кот-д’Ивуаре погибли 14 человек

Как минимум 14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Кот-д Ивуара, сообщило министерство транспорта и морских дел страны на своей странице в социальной сети Facebook*.
Авария произошла в регионе Кабадугу. Также травмы получил ещё 21 человек. В ДТП участвовал грузовой автомобиль, который предназначен для транспортировки зерновых товаров. Вместо этого в нём незаконно перевозились пассажиры.
Ведомство призвало сотрудников дорожной полиции Кот-д Ивуара более строго относиться к подобным нарушениям правил движения для «пресечения беспорядка на дорогах».
Напомним, 24 января сообщалось, что в городе Битлисе на востоке Турции пассажирский автобус врезался в будку с полицейскими на контрольно-пропускном пункте. В результате случившегося четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали.
27 января в Румынии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший десять фанатов греческого ПАОКа на игру Лиги Европы с «Лионом» во Франции. Водитель транспортного средства попытался совершить обгон, но не успел вернуться в свою полосу движения и врезался во встречный грузовик. В аварии погибли семь болельщиков и трое пострадали.
