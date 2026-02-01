В Мюнхене автобус врезался в здание, погибла 13-летняя девочка

В Мюнхене произошла серьёзная авария с рейсовым автобусом: 31 января в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе транспортное средство выехало с дороги, пробило живую изгородь и врезалось в здание. В результате ДТП погибла 13‑летняя девочка, ещё семь человек получили травмы, четверо из них серьёзные.