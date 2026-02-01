Ричмонд
В Мюнхене автобус врезался в здание, погибла 13-летняя девочка

В Мюнхене произошла серьёзная авария с рейсовым автобусом: 31 января в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе транспортное средство выехало с дороги, пробило живую изгородь и врезалось в здание. В результате ДТП погибла 13‑летняя девочка, ещё семь человек получили травмы, четверо из них серьёзные.

Источник: Life.ru

Как уточнили в полиции и пожарной службе Мюнхена, девочка сидела сразу за водителем и скончалась на месте от полученных травм. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы, а район оцепили для работы спасательных служб.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что авария могла произойти из-за внезапного ухудшения здоровья водителя. По данным полиции, водитель автобуса — грек, проживающий в Мюнхене. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с участием автобуса на федеральной трассе М-5 в Челябинской области. В результате аварии один человек погиб на месте, трое получили травмы и были госпитализированы.

