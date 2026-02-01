На Камчатке при падении вахтовки в реку пострадали 10 человек

«По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля 2026 года на 102-м км трассы Мильково-Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества “Камчатское золото”, совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу», — сообщает ведомство.