В Харькове произошли два взрыва

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два взрыва произошли в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской и Сумской областях.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше