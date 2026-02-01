Ричмонд
В Харькове произошли два взрыва

В Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях действует воздушная тревога.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два взрыва произошли в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской и Сумской областях.

