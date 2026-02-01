Вахтовый автобус с 26 золотодобытчиками упал с моста в реку на Камчатке. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.
В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Их доставили в районную больницу, где им оказывается необходимая медпомощь.
— В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сказано в Telegram-канале ведомства.
СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
10 января двое подростков и девять взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел РФ. По словам представителей ведомства, авария произошло на 110-м километре автомобильной дороги Ачинск — Ужур — Троицкое.