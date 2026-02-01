Вахтовый автобус с 26 золотодобытчиками упал с моста в реку на Камчатке

10 января двое подростков и девять взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел РФ. По словам представителей ведомства, авария произошло на 110-м километре автомобильной дороги Ачинск — Ужур — Троицкое.