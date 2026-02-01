Ричмонд
На Камчатке упал в реку вахтовый автобус, пострадали как минимум 10 человек

На Камчатке вахтовый автобус с 26 золотодобытчиками сорвался с моста в реку.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке произошло ДТП: вахтовый автобус, перевозивший 26 золотодобытчиков, сорвался с моста в реку. Информацию подтвердили в прокуратуре региона.

В результате аварии, по предварительной информации, травмы получили 10 человек. Все пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет организовал проверку по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Немногим ранее в Приморье произошло ДТП с туристическим автобусом и грузовиком. Тогда сообщалось о троих погибших.

Кроме этого, на 15-м километре автодороги «Руденск — Марьина Горка — Талька» в Минской области также произошла авария. По предварительной информации, в ДТП виновен 44-летний водитель автобуса, который не справился с управлением.