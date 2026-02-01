Три недели питается снегом: Хозяева бросили собаку умирать на цепи без еды и воды в Химках

Как сообщило Министерство здравоохранения, новых случаев зафиксировано сразу 135. С сентября прошлого года заболели уже 3449 человек. Основной удар пришелся на центральные провинции: Нампулу и Тете.
Министр здравоохранения Уссени Иссе сообщил, что для борьбы с болезнью закуплено 3,5 миллиона доз вакцины. Власти поставили цель — покончить с регулярными эпидемиями холеры к 2030 году.
