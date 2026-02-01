Вахтовка с 26 рабочими упала с моста в реку на Камчатке, 10 человек пострадали

Мильковским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР устанавливаются все детали произошедшего и степень ответственности, предусмотренная частью 1 статьи 238 УК РФ за нарушение правил перевозки людей. Следователи также проверяют техническое состояние вахтовки и условия, при которых работники компании находились в автобусе, чтобы определить все факторы, приведшие к падению с моста. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.