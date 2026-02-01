Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вахтовка с 26 рабочими упала с моста в реку на Камчатке, 10 человек пострадали

На Камчатке утром 1 февраля произошло серьёзное ЧП: вахтовый автобус с 26 рабочими компании «Камчатское золото» опрокинулся с моста в реку на 102-м километре трассы Мильково — Ага. В результате аварии пострадали 10 человек, все они доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мильковским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР устанавливаются все детали произошедшего и степень ответственности, предусмотренная частью 1 статьи 238 УК РФ за нарушение правил перевозки людей. Следователи также проверяют техническое состояние вахтовки и условия, при которых работники компании находились в автобусе, чтобы определить все факторы, приведшие к падению с моста. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее Life.ru писал, что 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе «Байкал» в Иркутской области. Автобус столкнулся с двумя грузовиками.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.