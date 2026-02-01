Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалёку от Королевства Тонга

Ранее в Северо-Курильске на острове Парамушир произошло землетрясение магнитудой 6,36 его зафиксировали в 99 км от населенного пункта. Тогда же уточнялось, что подземные толчки стали самыми сильными за всю историю землетрясений в регионе.