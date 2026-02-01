Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалёку от Королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане рядом с Королевском Тонга. Об этом сообщает геологическая служба США.
Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км, а подземные толчки были зарегистрированы примерно в 92 км от города Охонуа с населением около 1200 жителей.
На данный момент сообщений о жертвах или ущербе не поступало.
По информации «Комсомольская правда — Дальний Восток», на Сахалине произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3. Тогда уточнялось, что подземные толчки могли ощутить жители сел Береговое, Охотское, Лесное, Озерское и Новиково Сахалинской области.
Ранее в Северо-Курильске на острове Парамушир произошло землетрясение магнитудой 6,36 его зафиксировали в 99 км от населенного пункта. Тогда же уточнялось, что подземные толчки стали самыми сильными за всю историю землетрясений в регионе.