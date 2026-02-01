В США произошло ДТП с участием 59 машин

В результате происшествия пострадали десять человек, при этом ни один из них не получил тяжёлых травм. Столкновение было столь мощным, что грузовики и легковые автомобили повредили бетонное ограждение, разделяющее полосы движения в северном и южном направлениях. Шоссе было перекрыто в обоих направлениях от Авеню 24 до границы округа Керн.