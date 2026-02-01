Ричмонд
В США произошло ДТП с участием 59 машин

Сильный туман на опасной автомагистрали вКалифорнии стал причиной масштабного ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Сильный туман на опасной автомагистрали в Центральной долине Калифорнии стал причиной масштабного ДТП в субботу утром. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.

Первоначально сообщалось, что в аварии могли участвовать до 150 автомобилей, однако позже Калифорнийский дорожный патруль уточнил, что столкновение на шоссе 99, недалеко от Фресно и к северу от Бейкерсфилда, затронуло как минимум 59 транспортных средств.

В результате происшествия пострадали десять человек, при этом ни один из них не получил тяжёлых травм. Столкновение было столь мощным, что грузовики и легковые автомобили повредили бетонное ограждение, разделяющее полосы движения в северном и южном направлениях. Шоссе было перекрыто в обоих направлениях от Авеню 24 до границы округа Керн.

По оценкам полиции, ограниченная видимость из-за густого тумана составила всего 30−60 метров, что усугубило последствия массового ДТП. Аварии происходили одновременно на обеих сторонах дороги, создавая серьёзные заторы и опасные условия для других водителей.

Ранее сообщалось, что как минимум 14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Кот-д Ивуара.

