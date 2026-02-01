NYP: США и Израиль отрицают свою причастность ко взрывам с жертвами в Иране

Власти США и Израиля заявили, что не причастны ко взрывам в Иране, в результате которых погибли не менее шести человек и ещё как минимум 14 получили ранения, написала газета New York Post (NYP), публикацию которой перевёл aif.ru.
Один из инцидентов произошёл в жилом доме в иранском портовом городе Бандар-Аббас.
По информации телеканала CNN, американские официальные лица утверждают, что инцидент не связан с какой-либо военной деятельностью. Израильская сторона также отрицает, что нанесла целенаправленный удар по объекту в Иране с использованием беспилотного летательного аппарата.
Газета Jerusalem Post, в свою очередь, сообщила, что по другую сторону Ормузского пролива, в юго-западной провинции Хузестан, прогремел второй взрыв. Журналисты уточнили, что его жертвами стали пять человек. Кроме того, поступали неподтвержденные данные о ещё нескольких взрывах в других частях Ирана.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники проинформировала, что в США представлены планы военной атаки против Ирана. В статье было сказано, что их разработали Пентагон и Белый дом. В публикации также говорилось, что в числе документов есть «большой план», который предполагает нанесение ударов по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании.