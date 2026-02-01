NYP: США и Израиль отрицают свою причастность ко взрывам с жертвами в Иране

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники проинформировала, что в США представлены планы военной атаки против Ирана. В статье было сказано, что их разработали Пентагон и Белый дом. В публикации также говорилось, что в числе документов есть «большой план», который предполагает нанесение ударов по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании.