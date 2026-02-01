Судья не стал назначать смертную казнь Луиджи Манджоне

Федеральный окружной суд в США постановил, что Луиджи Манджоне не может быть приговорен к смертной казни по делу о предполагаемом убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совершённом в декабре 2024 года. Материал CNN перевел aif.ru.
Это решение стало серьёзным ударом для прокуратуры, которая добивалась назначения высшей меры наказания. Судья Маргарет Гарнетт исключила из федерального обвинительного заключения пункт об убийстве, единственный из всех, допускавший применение смертной казни.
После пересмотра обвинений в федеральном деле против Манджоне остались два эпизода, связанные с преследованием, максимальным наказанием по которым является пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Суд пришёл к выводу, что для квалификации убийства как преступления, подпадающего под федеральную юрисдикцию с возможностью смертной казни, оно должно быть совершено в ходе другого насильственного преступления.
Аргументы обвинения о том, что такими насильственными преступлениями являлись эпизоды преследования, суд признал несостоятельными, указав, что данные правонарушения не подпадают под соответствующее определение. В результате были отклонены обвинения в убийстве и связанное с ним преступление с применением огнестрельного оружия.
Ранее власти США предъявили обвинения мужчине, который попытался выдать себя за агента ФБР, явившись в тюрьму Нью-Йорка с заявлением о наличии судебного постановления на освобождение заключённого Луиджи Манджоне.