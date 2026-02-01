Судья не стал назначать смертную казнь Луиджи Манджоне

После пересмотра обвинений в федеральном деле против Манджоне остались два эпизода, связанные с преследованием, максимальным наказанием по которым является пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Суд пришёл к выводу, что для квалификации убийства как преступления, подпадающего под федеральную юрисдикцию с возможностью смертной казни, оно должно быть совершено в ходе другого насильственного преступления.