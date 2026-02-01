ANSA: в Турине 30 человек пострадали в столкновениях с полицией

В Турине акция радикально настроенных студентов и молодежи переросла в масштабные столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 30 человек. По информации агентства ANSA, один из сотрудников правоохранительных органов получил травмы и был госпитализирован.
Кадры нападения на полицейского были опубликованы в социальной сети Facebook* премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая резко осудила произошедшее. Инцидент был охарактеризован как недопустимый акт насилия, направленный против государственных институтов.
По данным СМИ, в манифестации участвовали около 15 тысяч человек, недовольных решением властей о закрытии социального центра. Во время шествия звучали антиправительственные лозунги и призывы в поддержку Палестины. Позднее часть участников начала поджигать мусорные контейнеры, использовать пиротехнику и забрасывать полицейских камнями, в результате чего сгорел один служебный автомобиль.
Ранее сообщалось, что уличные протесты в Турине, прошедшие после манифестации леворадикальных активистов, переросли в масштабные столкновения с полицией. В результате беспорядков были задержаны десять человек.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в РФ.