ANSA: в Турине 30 человек пострадали в столкновениях с полицией

По данным СМИ, в манифестации участвовали около 15 тысяч человек, недовольных решением властей о закрытии социального центра. Во время шествия звучали антиправительственные лозунги и призывы в поддержку Палестины. Позднее часть участников начала поджигать мусорные контейнеры, использовать пиротехнику и забрасывать полицейских камнями, в результате чего сгорел один служебный автомобиль.