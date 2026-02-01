Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ANSA: в Турине 30 человек пострадали в столкновениях с полицией

В Турине акция радикально настроенных студентов переросла в столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 30 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Турине акция радикально настроенных студентов и молодежи переросла в масштабные столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 30 человек. По информации агентства ANSA, один из сотрудников правоохранительных органов получил травмы и был госпитализирован.

Кадры нападения на полицейского были опубликованы в социальной сети Facebook* премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая резко осудила произошедшее. Инцидент был охарактеризован как недопустимый акт насилия, направленный против государственных институтов.

По данным СМИ, в манифестации участвовали около 15 тысяч человек, недовольных решением властей о закрытии социального центра. Во время шествия звучали антиправительственные лозунги и призывы в поддержку Палестины. Позднее часть участников начала поджигать мусорные контейнеры, использовать пиротехнику и забрасывать полицейских камнями, в результате чего сгорел один служебный автомобиль.

Ранее сообщалось, что уличные протесты в Турине, прошедшие после манифестации леворадикальных активистов, переросли в масштабные столкновения с полицией. В результате беспорядков были задержаны десять человек.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше