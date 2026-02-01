На Камчатке при падении в реку вахтового автобуса пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек, предварительно, пострадали в результате падения в реку вахтового автобуса в Камчатском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Инцидент произошёл утром 1 февраля на 102-м км трассы Мильково — Ага. По предварительным сведениям, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 26 рабочих. Людей, получивших травмы, госпитализировали.
«Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнило краевое подразделение Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту травмирования людей начата проверка в рамках части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Напомним, в начале декабря автобус, перевозивший 25 рабочих, опрокинулся в кювет в Красноярском крае на 42-м километре автодороги Енисейск — Высокогорский. Водитель транспортного средства, которое следовало из поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна. В результате происшествия пострадали четыре человека.