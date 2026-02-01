На Камчатке при падении в реку вахтового автобуса пострадали 10 человек

Напомним, в начале декабря автобус, перевозивший 25 рабочих, опрокинулся в кювет в Красноярском крае на 42-м километре автодороги Енисейск — Высокогорский. Водитель транспортного средства, которое следовало из поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна. В результате происшествия пострадали четыре человека.