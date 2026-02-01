Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует расследование двух пожаров во Владивостоке

Один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморского края поставила на контроль проверки по факту двух пожаров, произошедших во Владивостоке в ночь на 1 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Первое возгорание произошло в здании, используемом под мебельный склад, на улице Фадеева. По предварительным данным, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Второй пожар произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Всеволода Сибирцева. Для пострадавших жителей организован пункт временного размещения на улице Нестерова.

Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств происшествий, соблюдение жилищных прав граждан, а также проведение доследственных проверок. С привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.