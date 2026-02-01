Прокуратура контролирует расследование двух пожаров во Владивостоке

Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств происшествий, соблюдение жилищных прав граждан, а также проведение доследственных проверок. С привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.