Прокуратура контролирует расследование двух пожаров во Владивостоке

Прокуратура Приморского края поставила на контроль проверки по факту двух пожаров, произошедших во Владивостоке в ночь на 1 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Первое возгорание произошло в здании, используемом под мебельный склад, на улице Фадеева. По предварительным данным, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
Второй пожар произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Всеволода Сибирцева. Для пострадавших жителей организован пункт временного размещения на улице Нестерова.
Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств происшествий, соблюдение жилищных прав граждан, а также проведение доследственных проверок. С привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.