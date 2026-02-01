В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин

«Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях», — говорится в сообщении патруля в соцсети Facebook*.
В публикации уточняется, что несколько человек получили легкие и средние травмы.
Телеканал ABC указывает, что крупное ДТП произошло на фоне плохой видимости из-за плотного тумана.
«Десять человек были направлены в местную больницу для лечения травм», — добавляет местное подразделение телеканала ABC KFSN.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.