Студентка из Приморья перевела мошенникам больше шести миллионов рублей

В июле 2025 года девушка начала заниматься инвестициями через мобильное приложение и попала под влияние так называемого куратора. Под предлогом увеличения дохода он давал ей рекомендации по финансовым операциям. После того как потерпевшая отказалась оформлять кредиты для «расширения оборота», мошенники усилили давление.