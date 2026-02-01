Студентка из Приморья перевела мошенникам больше шести миллионов рублей

В Уссурийске студентка стала жертвой мошенников, действовавших под видом «финансовых специалистов». Ущерб составил почти 6,5 миллиона рублей. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль городская прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В июле 2025 года девушка начала заниматься инвестициями через мобильное приложение и попала под влияние так называемого куратора. Под предлогом увеличения дохода он давал ей рекомендации по финансовым операциям. После того как потерпевшая отказалась оформлять кредиты для «расширения оборота», мошенники усилили давление.
Мошенники сообщили студентке, что ее инвестиционный счет якобы подлежит срочному закрытию, в противном случае ей грозит блокировка банковских карт и оформление крупных кредитов на ее имя. Под этим предлогом девушку убедили установить на смартфон программу удаленного доступа.
В ноябре она перевела два миллиона рублей — деньги, подаренные родителями. В январе студентка заняла у подруги еще 4,44 миллиона рублей и также перечислила их мошенникам. Общий ущерб составил почти 6,5 миллиона рублей.