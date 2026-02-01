Ричмонд
Житель Махачкалы познакомился с отцом спасенного им ребенка из ледяной воды

Ассад Магомедов вечером 24 января спас из упавшей в ледяную воду машины женщину и ребенка. Он рассказал, как познакомился с отцом малыша.

Источник: Аргументы и факты

Дагестанский спортсмен Ассад Магомедов вместе с двумя прохожими спас из тонувшей в ледяной воде машины женщину и ребенка. Позже он познакомился с малышом и его отцом.

«С отцом ребенка мы познакомились, общаемся. После этого происшествия я узнавал у него, как сын, не заболел ли. Позже мы виделись», — рассказал Магомедов aif.ru.

Собеседник издания отметил, что увидев упавшую в канал машину и узнав, что внутри ребенок, бросился на помощь.

Ему и еще двум прохожим, участвовавшим 24 января в спасении женщины и ребенка из упавшей в ледяную воду машины, мэр Махачкалы вручил грамоты.