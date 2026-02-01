В Японии 18 человек погибли в результате сильного снегопада

Как отмечает Японское метеорологическое агентство, причиной экстремальной погоды стало устойчивое зимнее барическое поле, вызвавшее интенсивные снегопады от северных районов страны до западного побережья Японского моря. В отдельных местах объем выпавшего снега оказался рекордным за десятилетие и в несколько раз превысил средние показатели прошлых лет. По прогнозам синоптиков, снежная погода сохранится в этих регионах и в ближайшие дни.