В Японии 18 человек погибли в результате сильного снегопада

В Японии в последние дни были зафиксированы мощные снегопады, приведшие к человеческим жертвам и большому числу пострадавших. По данным пожарно-спасательной службы Министерства внутренних дел и коммуникаций страны, на утро 31 января в результате неблагоприятных погодных условий погибли 18 человек, еще 267 получили различные травмы. Материал Sohu о произошедшем перевел aif.ru.
Сильные осадки серьезно нарушили работу транспортной инфраструктуры. Во многих регионах движение на дорогах оказалось парализовано из-за снежных заносов, были зафиксированы пробки, приостанавливалось железнодорожное сообщение и отменялись авиарейсы. Ограничения затронули поездки сотен тысяч жителей и гостей страны.
Как отмечает Японское метеорологическое агентство, причиной экстремальной погоды стало устойчивое зимнее барическое поле, вызвавшее интенсивные снегопады от северных районов страны до западного побережья Японского моря. В отдельных местах объем выпавшего снега оказался рекордным за десятилетие и в несколько раз превысил средние показатели прошлых лет. По прогнозам синоптиков, снежная погода сохранится в этих регионах и в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что число жертв, вызванных сильными снегопадами и аномальными морозами в Соединенных Штатах, достигло 85 человек.