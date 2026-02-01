В Омске дотла сгорел мини-рынок в Ленинском округе

В Омске на улице Жуковского практически дотла сгорел мини-рынок напротив торгового комплекса «Карусель» в Ленинском округе. Пожар произошел в 5:13 31 января.
Ночью по неизвестной пока причине загорелись шесть торговых павильонов, расположенных под одной крышей. По данным ГУ МЧС по Омской области, пожар тушили 28 сотрудников МЧС, были задействованы семь единиц спецтехники.
Как сообщили местные жители КП Омск, сильнее всего в огне пострадали павильоны с мясной продукцией и пекарня, также пострадали киоски где продавались рыба, овощи-фрукты и чай-кофе.
Причины пожара устанавливаются, сумма причиненного предпринимателям ущерба пока не называется.