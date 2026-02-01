Ричмонд
Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Возобновленные двухдневные поиски пропавшей в горно-таежной местности у поселка Кутурчин в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результатов. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Источник: Соцсети

После трехмесячного перерыва 30 января возобновились активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, которые пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района.

«Завершился выезд спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда на проведение повторных поисков пропавшей семьи в Партизанском районе. В течение двух дней спасатели провели обследование обозначенных районов совместно с сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.