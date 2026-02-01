Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.