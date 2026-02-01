Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта

В них указано, что в апреле 2025 года суд в Иркутске отправил в СИЗО на тот момент одиннадцатиклассника по делу об участии в деятельности террористической организации. В июле на него возбудили дело об оправдании террористической деятельности, в сентябре — дела о публичных призывах к терроризму или его оправданию, а также о склонении к террористической деятельности или финансировании терроризма.