Против иркутского подростка возбудили дело о подготовке теракта

В них указано, что в апреле 2025 года суд в Иркутске отправил в СИЗО на тот момент одиннадцатиклассника по делу об участии в деятельности террористической организации. В июле на него возбудили дело об оправдании террористической деятельности, в сентябре — дела о публичных призывах к терроризму или его оправданию, а также о склонении к террористической деятельности или финансировании терроризма.
В сентябре в отношении обвиняемого было возбуждено и третье дело по факту приготовления к совершению террористического акта в Московской области. В ноябре появилось дело о госизмене «по факту оказания финансовой помощи иностранной организации в деятельности против Российской Федерации», следует из материалов. В декабре дела соединили в одно производство.
В материалах подчеркивается, что молодой человек «ранее нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предпринял попытку скрыться от органа предварительного следствия».