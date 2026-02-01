Командующий ВМС Украины заочно арестован по делу о подрыве Крымского моста

Суд в Москве заочно арестовал командующего украинскими Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапу* по делу о подрыве Крымского моста, совершенного 17 июля 2023 года. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Алексея Неижпапу*. Он был обвинен в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Напомним, украинские спецслужбы в ночь с 16 на 17 июля 2023 года совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и еще один получил ранения. Также в результате взрыва была повреждена одна из секций на Крымском мосту.
Первый теракт на Крымском мосту Украина организовала 8 октября 2022 года. Тогда грузовик, начинённый взрывчаткой, был подорван на переправе. Частично обрушились два пролёта автомобильной части моста, пострадала и железнодорожная часть. Погибли трое гражданских. Спустя два дня, 10 октября 2022 года, российская армия начала наносить массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на Украине, по военным объектам, складам боеприпасов ВСУ и скоплениям украинской военной техники.
* включен в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.