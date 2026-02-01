Тигр напал на собаку в центре Барабаша в Приморье

«Собаку он забрал. Барабаш находится рядом с национальным парком “Земля леопарда” и заповедником “Кедровая Падь”, там тигры обитают. Предварительно молодой тигр переходил с одной части особо охраняемой территории в другую по замерзшему руслу реки Известковой через лесной массив. Задний двор этого здания как раз выходит на реку, где собака была привязана. Если появится снова, его отловят», — рассказал корр. ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.