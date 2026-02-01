Тигр напал на собаку в центре Барабаша в Приморье

Тигр напал на собаку около магазина в селе Барабаш в ночь с 29 на 30 января. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения торговой точки. Специалисты выехали на место, рассказали корр. ИА PrimaMedia в Центре «Амурский тигр».
«Собаку он забрал. Барабаш находится рядом с национальным парком “Земля леопарда” и заповедником “Кедровая Падь”, там тигры обитают. Предварительно молодой тигр переходил с одной части особо охраняемой территории в другую по замерзшему руслу реки Известковой через лесной массив. Задний двор этого здания как раз выходит на реку, где собака была привязана. Если появится снова, его отловят», — рассказал корр. ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Магазин расположен в очень проходимой части села. По словам очевидцев, хищник регулярно появляется в этом районе.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что под Славянкой заметили тигрят, которые бегали вдоль трассы. По словам очевидцев, животные активно играли и не обращали внимания на проезжающие машины.