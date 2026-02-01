Новосибирец пострадал при взрыве газового баллончика в квартире

В квартире многоэтажного дома в Калининском районе Новосибирска вечером 31 января произошел взрыв. Он прогремел на шестом этаже дома по улице Родники, 3/1. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
В результате разгерметизации туристического газового баллончика пострадал мужчина. Он получил травмы и его госпитализировали в Областной ожоговый центр.
Горения в однокомнатной квартире не было. От взрыва повредило стеклопакет и раму балкона на площади четырех квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило в службы в 22:23, а уже через шесть минут, в 22:29, спасатели прибыли на место.